Россиянам объяснили, можно ли просить зарплату раньше срока

Согласно трудовому кодексу, работодатель вправе отказать сотруднику выплатить зарплату раньше положенного срока, даже при форс-мажорах. Однако в отдельных ситуациях начальство может пойти на встречу. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова в беседе с «Газетой.ru».

«Например, мелкие предприятия до 100 человек могут предоставить материальную помощь по устной просьбе работника в день обращения. В то время как в крупных организациях каждая ситуация рассматривается отдельно», — пояснила Чемоданова.

Чаще всего компании предлагают материальную помощь в четырёх случаях: рождение ребёнка, потеря близкого родственника, дорогое лечение или внезапные финансовые трудности. Также могут выделить деньги на поддержку бывших сотрудников и членов их семей. Работодатель может попросить подтвердить своё сложное положение документально.

Просьбу о помощи могут отклонить, если сотрудник нарушал трудовую дисциплину или уже обращался за поддержкой. Если выплату всё же одобрили, скорее всего, она поступит вместе с зарплатой.