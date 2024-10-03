Российских работодателей предложили обязать оплачивать такси сотрудникам

Группа депутатов ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать сотрудникам проезд до работы и обратно в случае отсутствия доступа к общественному транспорту. Документ находится в распоряжении РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе политсилы, проект будет представлен на рассмотрение Госдумы 3 октября. Предполагается внести изменения в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации. Это добавит к обязанностям работодателя требование по обеспечению проезда работника в ситуациях, когда общественный транспорт отсутствует.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом (ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определённой местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства)», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение было доработано с учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей интересы профсоюзов, которая поддержала его концепцию.

Депутат Евгений Марков, один из авторов инициативы, отметил, что идея законопроекта возникла в результате общения с избирателями. Многие из них рассказали о том, что вынуждены возвращаться домой с работы в позднее время на такси за собственный счёт, так как общественный транспорт после 23:00 часто не ходит. В отсутствии личного автомобиля единственным вариантом остаётся такси, при этом цены на его услуги значительно возросли, что сокращает реальный доход сотрудников, работающих в ночные смены.

Марков добавил, что «законопроект призван решить эту несправедливость», подчеркнув, что финансовые затраты на проезд в таких условиях должны нести работодатели, чтобы обеспечить работникам достойные трудовые условия и избежать зависимости от добропорядочности работодателя.