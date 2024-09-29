Российские работодатели стали иначе относиться к людям старше 50

Исследование показало, что российские работодатели начали чаще брать на работу людей старше 50 лет. Это произошло из-за кадрового голода в экономике. Теперь 44% работодателей относятся также к людям 50+, как и к остальным кандидатам, передаёт РБК.

При этом треть работодателей (30%) готовы рассматривать вакансии людей старше 50 лет лишь на определённые позиции. В основном, их берут на работу продавцами, кладовщиками, квалифицированными работниками или инженерами. Однако почти половина резюме, отправляемых на руководящие должности в Москве, принадлежит людям 50+. Из них 32% от общего количества составляют мужчины и 14% — женщины.

Самые популярные должности среди людей старше 50 лет — инженер (зарплатные ожидания: 120–350 тысяч рублей), менеджер по продажам (у мужчин — 120–320 тыс. руб., у женщин — 90–200 тыс. руб.), учитель (90–150 тыс. руб.), врач (150–350 тыс. руб.).