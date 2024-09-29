Полиграф, религия и питомцы: HR-эксперт предупредил россиян о бестактных вопросах на собеседованиях

Некоторые работодатели вместо уточнения профессиональных вопросов изображают из себя психологов на собеседованиях, подозревая, что перед ними сидят нездоровые люди. В таких случаях соискателю могут поступать странные и бестактные вопросы. Об этом рассказал HR-эксперт Игорь Шутов

Наиболее безобидным вопросом из непрофессиональных может быть про планы на жизнь. Однако дальше могут пойти вопросы про болезни и религию, что способно отпугнуть соискателя. Не нравятся кандидатам и предложения пройти полиграф.

«Предмет обсуждения про готовность проходить полиграф также вызывает смятение, но зачастую он связан со служебными расследованиями в отношении хищений. Непонимание могут вызвать и разговоры о вероисповедании, которые зачастую служат попыткой дискриминации по религиозному признаку», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Также зачастую работодатели могут спросить про питомцев. Якобы владельцы кошек любят заботиться о других, а хозяевам собак, наоборот, самим требуется забота. При этом эксперт призвал не пытаться угадать правильный ответ или отвечать неискренне. Более того, лучше искать компанию по духу, чем пытаться вписаться в уважаемую организацию с завышенными требованиями.