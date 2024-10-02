В России водителей могут обязать взвешивать фуры

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении приняли закон, целью которого является исключить возможность уклонения водителей крупных грузовых автомобилей от прохождения весогабаритного контроля. Документ опубликован на сайте ГД.

«Контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального государственного контроля (надзора) <...> осуществляется постоянный рейд, их представители или работники, находящиеся на пунктах контроля, обязаны по требованию должностного лица, уполномоченного на проведение постоянного рейда, обеспечить прохождение весового и габаритного контроля», — указано в законопроекте.

В пояснительной записке к закону говорится, что обязанность по прохождению контроля вводятся для того, чтобы исключить риск уклонения от него водителей. Меры будут распространяться на автомобили, городской электротранспорт и дорожное хозяйство. Если закон будет принят, то начнёт действовать с 1 марта 2025 года.