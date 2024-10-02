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2 октября, 18:45

В России водителей могут обязать взвешивать фуры

Госдума приняла в I чтении закон по борьбе с уходом от весогабаритного контроля

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении приняли закон, целью которого является исключить возможность уклонения водителей крупных грузовых автомобилей от прохождения весогабаритного контроля. Документ опубликован на сайте ГД.

«Контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального государственного контроля (надзора) <...> осуществляется постоянный рейд, их представители или работники, находящиеся на пунктах контроля, обязаны по требованию должностного лица, уполномоченного на проведение постоянного рейда, обеспечить прохождение весового и габаритного контроля», — указано в законопроекте.

В пояснительной записке к закону говорится, что обязанность по прохождению контроля вводятся для того, чтобы исключить риск уклонения от него водителей. Меры будут распространяться на автомобили, городской электротранспорт и дорожное хозяйство. Если закон будет принят, то начнёт действовать с 1 марта 2025 года.

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А вчера на пленарном заседании ГД сразу во втором и третьем чтениях был одобрен законопроект, который ужесточает административное наказание за езду на автомобиле с закрытыми госзнаками. Инициатива предполагает лишение прав на срок до полутора лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Юрий Лысенко
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