За скрытие номеров россиян начнут лишать прав
В Госдуме приняли закон о лишении прав на полтора года за скрытие госзнака
На пленарном заседании Государственной Думы был одобрен во втором и третьем, финальном, чтениях правительственный законопроект, который предусматривает лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, маскирующих государственные знаки.
Законопроект предполагает ужесточение административной ответственности за нарушения, касающиеся управления транспортными средствами с государственными номерами, которые оснащены устройствами, затрудняющими их идентификацию, или позволяющими изменять или скрывать номера. В качестве наказания предлагается лишение права управления транспортом на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Кроме того, законопроект предусматривает наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортным средством без номеров или с использованием материалов, скрывающих госзнак.
Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о повышении до 10 тысяч рублей штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. За повторное нарушение последует лишение прав на срок до полугода. Законопроект предусматривает ряд изменений в КоАП РФ, в частности, многократное увеличение штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25.
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