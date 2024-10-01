За скрытие номеров россиян начнут лишать прав

На пленарном заседании Государственной Думы был одобрен во втором и третьем, финальном, чтениях правительственный законопроект, который предусматривает лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, маскирующих государственные знаки.

Законопроект предполагает ужесточение административной ответственности за нарушения, касающиеся управления транспортными средствами с государственными номерами, которые оснащены устройствами, затрудняющими их идентификацию, или позволяющими изменять или скрывать номера. В качестве наказания предлагается лишение права управления транспортом на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортным средством без номеров или с использованием материалов, скрывающих госзнак.