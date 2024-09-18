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18 сентября, 11:58

Госдума более чем в 10 раз увеличит штраф за неподчинение гаишникам

Госдума в I чтении приняла проект о повышении штрафов за отказ остановить авто

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о повышении до 10 тысяч рублей штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. За повторное нарушение последует лишение водительских прав на срок до полугода.

Соответствующую инициативу в Госдуму ещё в феврале внесла группа депутатов и сенаторов. Законопроект предусматривает ряд изменений в КоАП РФ, в частности, многократное увеличение штрафа, предусмотреннего ч. 2 ст. 12.25

Отметим, что сейчас за невыполнение требования об остановке грозит штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект же предлагает установить наказание от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополнена новым положением об ответственности за повтор нарушения — лишение прав на срок до шести месяцев.

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А ранее Life.ru рассказал о том, что в ГАИ раскрыли три способа, как избежать несправедливого штрафа из-за ремня. Некоторым водителям уже приходили «письма счастья», где на фото ремень безопасности, к примеру, сливается с одеждой.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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