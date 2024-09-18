Госдума более чем в 10 раз увеличит штраф за неподчинение гаишникам

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о повышении до 10 тысяч рублей штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. За повторное нарушение последует лишение водительских прав на срок до полугода.

Соответствующую инициативу в Госдуму ещё в феврале внесла группа депутатов и сенаторов. Законопроект предусматривает ряд изменений в КоАП РФ, в частности, многократное увеличение штрафа, предусмотреннего ч. 2 ст. 12.25

Отметим, что сейчас за невыполнение требования об остановке грозит штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект же предлагает установить наказание от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополнена новым положением об ответственности за повтор нарушения — лишение прав на срок до шести месяцев.