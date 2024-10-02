Госдума в I чтении запретила принимать ставки от подростков и алиментщиков 2 октября, 13:57 Ставки на футбольных играх. Обложка © freepik

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, должниками по алиментам и с ограниченно дееспособными гражданами. Нормативный акт был инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким.

Авторы документа ранее поясняли, что сейчас лица до 18 лет тоже не могут принимать участие в азартных играх. Однако подростки обходили запрет через интернет, а букмекеры формально относились к требованию по возрасту. При этом законопроект будет ещё доработан, так как правительство предложило распространить запрет не только на тотализаторы и букмекерские конторы, но и на другие виды игорных заведений.

Если закон будет принят, то организаторов азартных игр подключат к системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», где также содержатся сведения об ограничении дееспособности граждан. Чтобы букмекеры успели заключить соглашение на допуск к системе, им дадут время и установят промежуточный период в реализации закона.

Ранее сообщалось, что осуждённый исправительной колонии в Саратовской области организовал азартные игры среди зэков и вёл записи размера выигрышей. Возбуждено уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми