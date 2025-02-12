Госдума отклонила законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с детьми

Законопроект от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для матерей с двумя и более детьми отклонили в Госдуме. Депутаты предлагали уменьшить рабочую неделю до 39 часов, чтобы матери могли потратить дополнительный час на детей или личные дела. Авторы инициативы считали нужным дополнить Трудовой кодекс РФ статьёй 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выдал на законопроект заключение, где говорилось, что 1 дополнительный час в неделю «не приведёт к увеличению возможностей распоряжения своим временем». В документе отмечается, что в России уже действует институт неполного рабочего времени для особых категорий сотрудников, который обеспечивает повышенный уровень гарантий для женщин с детьми.

Помимо этого, в Трудовом кодексе для женщин с двумя и более детьми прописан ряд мер поддержки, в том числе ежегодный оплачиваемый и дополнительный неоплачиваемый отпуска в удобное для них время, запрет на служебные командировки и сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и праздники без их согласия.