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Регион
8 февраля, 09:41

Рекрутёр назвал плюс четырёхдневной рабочей недели, напомнив об опыте Франции и Германии

Рекрутёр Валинуров: При четырёхдневке люди будут работать эффективнее

При четырёхдневном рабочем графике люди будут работать эффективнее. Таким мнением поделился рекрутёр Ильгиз Валинуров.

Он привёл в пример эксперименты во Франции и Германии, где несколько десятков компаний перешли на четырёхдневку. В результате их показатели были лучше, чем у тех предприятий, которые работают пять дней.

«Важно отметить, что офисный сотрудник работает продуктивно всего лишь три с половиной часа над задачами. А когда рабочая неделя сокращается до четырёх дней, то человек начинает работать более эффективно», — отметил рекрутёр в беседе с «Вечерней Москвой».

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Для многодетных россиян и одиноких родителей хотят ввести четырёхдневку

Он также указал на важность соблюдения баланса между работой и отдыхом. Эксперт считает, что работа не должна стоять в приоритете у человека, поскольку надо успевать жить.

При этом другой HR-эксперт усомнился, что при существующем дефиците кадров в России вводить четырёдневную рабочую неделю — хорошая идея. Он считает, что в первую очередь нашему государству нужны законы, направленные на повышение производительности труда и выработки. В Госдуме также уверены, что четырёхдневка не для РФ. При таком раскладе россиянам стоит быть готовыми на сокращение зарплаты.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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