Рекрутёр назвал плюс четырёхдневной рабочей недели, напомнив об опыте Франции и Германии

При четырёхдневном рабочем графике люди будут работать эффективнее. Таким мнением поделился рекрутёр Ильгиз Валинуров.

Он привёл в пример эксперименты во Франции и Германии, где несколько десятков компаний перешли на четырёхдневку. В результате их показатели были лучше, чем у тех предприятий, которые работают пять дней.

«Важно отметить, что офисный сотрудник работает продуктивно всего лишь три с половиной часа над задачами. А когда рабочая неделя сокращается до четырёх дней, то человек начинает работать более эффективно», — отметил рекрутёр в беседе с «Вечерней Москвой».