Рекрутёр назвал плюс четырёхдневной рабочей недели, напомнив об опыте Франции и Германии
Рекрутёр Валинуров: При четырёхдневке люди будут работать эффективнее
При четырёхдневном рабочем графике люди будут работать эффективнее. Таким мнением поделился рекрутёр Ильгиз Валинуров.
Он привёл в пример эксперименты во Франции и Германии, где несколько десятков компаний перешли на четырёхдневку. В результате их показатели были лучше, чем у тех предприятий, которые работают пять дней.
«Важно отметить, что офисный сотрудник работает продуктивно всего лишь три с половиной часа над задачами. А когда рабочая неделя сокращается до четырёх дней, то человек начинает работать более эффективно», — отметил рекрутёр в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также указал на важность соблюдения баланса между работой и отдыхом. Эксперт считает, что работа не должна стоять в приоритете у человека, поскольку надо успевать жить.
При этом другой HR-эксперт усомнился, что при существующем дефиците кадров в России вводить четырёдневную рабочую неделю — хорошая идея. Он считает, что в первую очередь нашему государству нужны законы, направленные на повышение производительности труда и выработки. В Госдуме также уверены, что четырёхдневка не для РФ. При таком раскладе россиянам стоит быть готовыми на сокращение зарплаты.