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Регион
11 февраля, 08:01

Стало известно мнение Кремля о предложении изменить правила сверхурочной работы

РБК: Администрация президента отвергла предложение о реформе сверхурочных в РФ

Администрация президента России выступила против законопроекта Минэкономразвития, предлагающего внести коррективы в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда. Среди его основных нововведений — рост лимитов по сверхурочному труду в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«В администрации президента не поддержали законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственно-правовое управление президента (ГПУ) составило негативный отзыв на это предложение. Его представили на совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля.

Главные тезисы законопроекта включают увеличение лимитов по сверхурочной работе и изменение условий оплаты труда за сверхурочные часы. Несмотря на поддержку законопроекта со стороны бизнеса и его разработку в установленном порядке, позиция ГПУ и Администрации президента остается отрицательной. Продолжается процесс редактуры и согласования.

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Тем временем в Госдуме заявили, что в России рабочую неделю могут сократить до 36 часов. Ранее эксперт усомнился, что при существующем дефиците кадров такая мера возможна. Депутаты не верят, что в России на самом деле узаконят четырёхдневную рабочую неделю.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrewshots

Николай Рюмин
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