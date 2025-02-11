Стало известно мнение Кремля о предложении изменить правила сверхурочной работы

Администрация президента России выступила против законопроекта Минэкономразвития, предлагающего внести коррективы в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда. Среди его основных нововведений — рост лимитов по сверхурочному труду в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«В администрации президента не поддержали законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственно-правовое управление президента (ГПУ) составило негативный отзыв на это предложение. Его представили на совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля.

Главные тезисы законопроекта включают увеличение лимитов по сверхурочной работе и изменение условий оплаты труда за сверхурочные часы. Несмотря на поддержку законопроекта со стороны бизнеса и его разработку в установленном порядке, позиция ГПУ и Администрации президента остается отрицательной. Продолжается процесс редактуры и согласования.