Россиянам рассказали, как рассчитать налоговый вычет за покупку квартиры в 2025 году

С введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения, начиная с 2025 года, размер имущественного налогового вычета на приобретение квартиры будет определяться в зависимости от дохода граждан. Об этом рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

В беседе с RG.ru она уточнила, что предельная сумма для расчёта вычета при приобретении недвижимости останется на уровне 2 миллионов рублей. Однако сумма возврата будет варьироваться в зависимости от уровня дохода. Например, для граждан с годовым доходом менее 2,4 миллиона рублей вычет составит 260 тысяч рублей. При доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей сумма вычета увеличится до 300 тысяч (15% НДФЛ), от 5 до 20 миллионов — до 360 тысяч (18%), от 20 до 50 миллионов — до 400 тысяч (20%), а для доходов свыше 50 миллионов рублей — до 440 тысяч (22%).

«Гражданин получает зарплату 85 тысяч рублей в месяц, это получается — 1,02 млн рублей в год. В 2025 году он приобрёл квартиру стоимостью 5 млн рублей. Поскольку его доход ниже 2,4 млн рублей в год, то с него гражданин платит НДФЛ по ставке 13%, за год это — 132,6 тысячи рублей. Вернуть при покупке жилья ему можно 13% с 2 млн рублей или 260 тысяч рублей», — добавила Капустина.

При этом в первый год гражданин из вышеуказанного примера сможет вернуть только 132,6 тысячи рублей. Оставшиеся 127,4 тысячи можно будет получить в следующем году, подав документы. Право на получение остатка вычета также сохранится для будущих сделок с другой недвижимостью, резюмировала Капустина.