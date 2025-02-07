Россиянам рассказали о налоговых вычетах за покупку недвижимости в ипотеку

Налоговый вычет на сумму до 1,1 миллиона рублей с 2025 года смогут получить граждане, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Новые правила коснутся тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь сумма, которую можно будет вернуть, возрастает до 1,1 миллиона рублей. Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года», — сказал Гаврилов в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что принцип сбора имущественного налогового вычета не изменяется — граждане в праве вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и по процентам с ипотеки. Однако ранее данная сумма ограничивалась 13% от фиксированного предела (2 миллиона рублей за недвижимость и 3 миллиона рублей за проценты по ипотеке). Благодаря новой шкале НДФЛ сумма возрастает.

Депутат также напомнил, что в новую систему налогообложения включается пять уровней ставок: 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — для части дохода в пределах 2,4-5 миллионов рублей, 18% — для части дохода в диапазоне 5-20 миллионов рублей, 20% — при доходе 20- 50 миллионов рублей и 22% — для части дохода свыше 50 миллионов рублей.

Так, например, граждане, выплачивающие налог по минимальной ставке, смогут вернуть 260 тысяч рублей. В сравнении, россияне с доходов свыше 50 миллионов рублей получат из вычета уже 440 тысяч рублей. Тоже самое происходит и с выплатами по ипотечным процентам. Подавая вычет по обеим категориям, граждане могут получить в общей сложности 1,1 миллиона рублей, подытожил Гаврилов.