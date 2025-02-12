Ремонт за счёт государства: Россиянам рассказали, как вернуть до 520 тысяч рублей при покупке квартиры

Налоговый вычет за ремонт квартиры в 2025 году остаётся одним из способов снизить налоговую нагрузку после приобретения жилья в новостройке. Государство позволяет вернуть часть затрат, понесённых на отделочные работы, но для этого необходимо соблюсти ряд условий и подготовить документы, подтверждающие расходы, рассказал Life.ru строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Право на возврат части уплаченного НДФЛ предоставляется гражданам, которые приобрели квартиру в новостройке и получили её без отделки. Важно, чтобы это условие было зафиксировано в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия. Кроме того, оформить возврат могут только налоговые резиденты РФ, уплачивающие подоходный налог по ставке 13%. Если гражданин получает доход от аренды недвижимости или иной деятельности, облагаемой НДФЛ, он также может воспользоваться вычетом Федор Васильев Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ»

По словам собеседника издания, вернуть можно средства, затраченные на отделочные работы и покупку стройматериалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат и даже межкомнатные двери. А вот мебель, бытовая техника и декор в перечень уже не входят. Так как лимит имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на человека, вернуть можно максимум 260 тысяч. Если квартира обошлась в 5,7 миллиона рублей, а ремонт стоил ещё 600 тысяч, то назад придут лишь 13% от 2 миллионов, а остальные 4,3 миллиона учитываться не будут. Впрочем, для супругов этот лимит фактически удваивается, и вернуть можно уже 520 тысяч.

Получить налоговый вычет можно двумя способами: через налоговую инспекцию или работодателя. В первом случае необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, подтвердить расходы и подать все бумаги в ФНС. Во втором же придётся подать в налоговую заявление о праве на вычет, а ответное уведомление — передать работодателю, который перестанет удерживать НДФЛ с зарплаты до достижения нужной суммы. В каждом их двух случаев нужно подготовить договор купли-продажи или долевого участия, акт приёма-передачи жилья, все платёжные документы (чеки, банковские выписки, договоры с подрядчиками и акты выполненных работ).

«Заявить налоговый вычет за ремонт можно не только в год покупки, но и за три предшествующих года. Это значит, что в 2025 году можно вернуть часть затрат за 2022, 2023 и 2024 годы. Однако если жильё было куплено с отделкой или на вторичном рынке, вычет за ремонт получить нельзя. Кроме того, при подаче документов важно следить за правильным оформлением чеков и договоров, так как налоговая может отказать в вычете при наличии ошибок или недостаточности подтверждающих документов», — подытожил Васильев.