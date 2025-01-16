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Регион
16 января, 14:31
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Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» с вычетом до 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин отдал кабинету министров и Центробанку распоряжение по созданию «семейного инструмента сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет до одного миллиона рублей. Перечень поручений главы государства, составленный по завершению форума «Россия зовёт» опубликован на сайте Кремля.

Вычет будет распространяться на средства, которые были инвестированы в сбережения. Срок выполнения поручения российского лидера — 15 июля 2025 года.

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А вчера Владимир Путин представил семь российских городов к званию «Городов трудовой славы». Награды удостоились Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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