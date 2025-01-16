Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» с вычетом до 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин отдал кабинету министров и Центробанку распоряжение по созданию «семейного инструмента сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет до одного миллиона рублей. Перечень поручений главы государства, составленный по завершению форума «Россия зовёт» опубликован на сайте Кремля.

Вычет будет распространяться на средства, которые были инвестированы в сбережения. Срок выполнения поручения российского лидера — 15 июля 2025 года.