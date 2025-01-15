Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи российским городам

В документе говорится, что почётное звание города получили за вклад их жителей в «в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также поддержание производства военной и гражданской продукции в бесперебойном порядке на предприятиях промышленности и проявленные при этом коллективный трудовой героизм и самоотверженность.