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15 января, 14:55

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи российским городам

Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард удостоились звания «Городов трудовой славы». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовых актов.

В документе говорится, что почётное звание города получили за вклад их жителей в «в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также поддержание производства военной и гражданской продукции в бесперебойном порядке на предприятиях промышленности и проявленные при этом коллективный трудовой героизм и самоотверженность.

Звание «Город трудовой доблести» Владимир Путин учредил в марте 2020 года. Эту награду присваивают за значительный вклад жителей города в Победу в ВОВ. В удостоенных звания населённых пунктах устанавливается стела с городским гербом.

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Напомним, сегодня Владимир Путин проводил заседание оргкомитета «Победа». Именно во время этого мероприятия сообщалось о том, что ещё несколько российских городов могут удостоиться звания «Город трудовой доблести».

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Shutterstock / FOTODOM / Life.ru

Юрий Лысенко
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