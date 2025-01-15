Путин: Звание «Город трудовой доблести» получат ещё несколько городов в России

Ещё несколько городов и населённых пунктов РФ могут получить почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом в ходе заседания организационного комитета «Победа» объявил российский президент Владимир Путин.

«Сегодня рассмотрим ещё несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из них и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом», — отметил глава России.