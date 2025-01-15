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15 января, 13:03

Путин: Звание «Город трудовой доблести» получат ещё несколько городов в России

Ещё несколько городов и населённых пунктов РФ могут получить почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом в ходе заседания организационного комитета «Победа» объявил российский президент Владимир Путин.

«Сегодня рассмотрим ещё несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из них и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом», — отметил глава России.

Звания могут удостоиться: Курган (в Курганской области), Верхняя Пышма (в Свердловской области), Ишимбай (в Республике Башкортостан), Ковров (во Владимирской области), Миасс (в Челябинской области), Зеленодольск (в Республике Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (в Кемеровской области) и Салехард (в Ямало-Ненецком автономном округе).

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Напомним, Владимир Путин провёл заседания оргкомитета «Победа» в Кремле. В ходе мероприятия было решено, что все участники ВОВ получат звание «Почётный гражданин» в своём посёлке, городе или субъекте России.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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