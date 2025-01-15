Путин: Звание «Город трудовой доблести» получат ещё несколько городов в России
Ещё несколько городов и населённых пунктов РФ могут получить почётное звание «Город трудовой доблести». Об этом в ходе заседания организационного комитета «Победа» объявил российский президент Владимир Путин.
«Сегодня рассмотрим ещё несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из них и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом», — отметил глава России.
Звания могут удостоиться: Курган (в Курганской области), Верхняя Пышма (в Свердловской области), Ишимбай (в Республике Башкортостан), Ковров (во Владимирской области), Миасс (в Челябинской области), Зеленодольск (в Республике Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (в Кемеровской области) и Салехард (в Ямало-Ненецком автономном округе).
Напомним, Владимир Путин провёл заседания оргкомитета «Победа» в Кремле. В ходе мероприятия было решено, что все участники ВОВ получат звание «Почётный гражданин» в своём посёлке, городе или субъекте России.
Life.ru