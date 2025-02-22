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Регион
21 февраля, 23:16

Прямые переговоры с Россией поддержали большинство украинцев

Опрос: 64% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Опрос группы «Рейтинг» показал, что 64% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией. Этот показатель вырос почти в два раза с января 2024 года.

При этом 91% опрошенных выступают против переговоров США и России без участия Украины. Большинство респондентов (81%) считают, что реальным путём прекращения боевых действий может стать поиск компромиссного решения с привлечением других стран.

А 83% украинцев заявили, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности.

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Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Артём Гапоненко
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