Прямые переговоры с Россией поддержали большинство украинцев

Опрос группы «Рейтинг» показал, что 64% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией. Этот показатель вырос почти в два раза с января 2024 года.

При этом 91% опрошенных выступают против переговоров США и России без участия Украины. Большинство респондентов (81%) считают, что реальным путём прекращения боевых действий может стать поиск компромиссного решения с привлечением других стран.

А 83% украинцев заявили, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности.