ГА ООН приняла резолюцию РФ о 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны». Документ был одобрен консенсусом, сообщает ТАСС. В качестве соавторов к резолюции присоединились Алжир, Венесуэла, Малайзия, Вьетнам, ЮАР, Кения, Конго, Ирак и другие страны.

Резолюция, представленная Россией совместно с Арменией, Китаем, Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Сербией, Туркменией и Узбекистаном, включает три пункта. Она призывает государства-члены ООН, неправительственные организации и частных лиц отмечать 8 и 9 мая как дни памяти всех жертв Второй мировой войны.

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция также предусматривает проведение специального торжественного заседания в память обо всех жертвах Второй мировой войны. Оно состоится в течение второй недели мая 2025 года, а впоследствии такие мероприятия будут проводиться каждые пять лет.