Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 09:59

Песков рассказал о предстоящем праздновании 80-й годовщины Великой Победы

Песков: На 80-ю годовщину Победы запланировано множество мероприятий

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована обширная программа мероприятий. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, 80-я годовщина [Победы] подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств», — рассказал он.

Спикер Кремля подчеркнул, что памятную дату будут широко отмечать все российские регионы. Поэтому вопросы безопасности будут решаться непосредственно региональными властями на местах.

Трамп исключил визит в Россию на День Победы, так как это «довольно скоро»
Трамп исключил визит в Россию на День Победы, так как это «довольно скоро»

Ранее стало известно, что к российским военным в ходе Парада Победы присоединятся иностранные товарищи. Речь идёт о сербских военнослужащих, которые примут участие в торжественном мероприятии, что уже подтвердил президент Сербии Александр Вучич.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • День Победы
  • Дмитрий Песков
  • Великая Отечественная война
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar