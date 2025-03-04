Песков рассказал о предстоящем праздновании 80-й годовщины Великой Победы
Песков: На 80-ю годовщину Победы запланировано множество мероприятий
В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована обширная программа мероприятий. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, 80-я годовщина [Победы] подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств», — рассказал он.
Спикер Кремля подчеркнул, что памятную дату будут широко отмечать все российские регионы. Поэтому вопросы безопасности будут решаться непосредственно региональными властями на местах.
Ранее стало известно, что к российским военным в ходе Парада Победы присоединятся иностранные товарищи. Речь идёт о сербских военнослужащих, которые примут участие в торжественном мероприятии, что уже подтвердил президент Сербии Александр Вучич.
Life.ru