Сербские военные примут участие в параде Победы в Москве

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что сербские военнослужащие будут участвовать в Параде Победы в Москве. Он также высказал уверенность, что в этот день в Кремле встретятся президенты Владимир Путин и Александр Вучич.

«По приказу президента Вучича мы будем участвовать. Я не знаю, какой вид войск. Может быть, гвардия. Мы участвовали во Второй мировой войне. Мы были победителями и поэтому вполне естественно, что мы примем участие на военном параде», — сказал он в беседе с газетой «Известия».