Сербские военные примут участие в параде Победы в Москве
Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что сербские военнослужащие будут участвовать в Параде Победы в Москве. Он также высказал уверенность, что в этот день в Кремле встретятся президенты Владимир Путин и Александр Вучич.
«По приказу президента Вучича мы будем участвовать. Я не знаю, какой вид войск. Может быть, гвардия. Мы участвовали во Второй мировой войне. Мы были победителями и поэтому вполне естественно, что мы примем участие на военном параде», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди также планирует приехать в Москву в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Согласно источникам, также рассматривается вариант участия индийских военнослужащих в параде на Красной площади. Намечено отправить парадный контингент, который должен прибыть в Россию как минимум за месяц до 9 мая для подготовки.
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