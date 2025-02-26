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26 февраля, 03:30

Стало известно о планах премьера Индии посетить парад Победы в Москве

ТАСС: Премьер Индии Нарендра Моди планирует посетить парад Победы в Москве

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне планируется и должен состояться. Об этом ТАСС рассказал источник в Нью-Дели.

«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве. С большой вероятностью он состоится», — заявил информатор агентства.

По данным инсайдеров, также активно обсуждается возможность участия индийских военных в параде на Красной площади. Планируется отправка парадного расчёта. Военные должны прибыть в Россию минимум за месяц до 9 мая для подготовки. В настоящий момент прорабатываются вопросы логистики.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Россию на День Победы, так как это «довольно скоро». Он выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным в будущем, но только после стабилизации ситуации на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Антон Голыбин
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