Стало известно о планах премьера Индии посетить парад Победы в Москве
ТАСС: Премьер Индии Нарендра Моди планирует посетить парад Победы в Москве
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне планируется и должен состояться. Об этом ТАСС рассказал источник в Нью-Дели.
«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве. С большой вероятностью он состоится», — заявил информатор агентства.
По данным инсайдеров, также активно обсуждается возможность участия индийских военных в параде на Красной площади. Планируется отправка парадного расчёта. Военные должны прибыть в Россию минимум за месяц до 9 мая для подготовки. В настоящий момент прорабатываются вопросы логистики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Россию на День Победы, так как это «довольно скоро». Он выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным в будущем, но только после стабилизации ситуации на Украине.
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