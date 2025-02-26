Стало известно о планах премьера Индии посетить парад Победы в Москве

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне планируется и должен состояться. Об этом ТАСС рассказал источник в Нью-Дели.

«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве. С большой вероятностью он состоится», — заявил информатор агентства.

По данным инсайдеров, также активно обсуждается возможность участия индийских военных в параде на Красной площади. Планируется отправка парадного расчёта. Военные должны прибыть в Россию минимум за месяц до 9 мая для подготовки. В настоящий момент прорабатываются вопросы логистики.