Перемирие наступило? В Куршевеле украинцы и русские устроили танцы под песню группы «Ленинград»
Танцы россиян и украинцев с флагами в Куршевеле попали на видео
На французском курорте Куршевель россияне и украинцы «отметили» новости о перемирии. Видео совместных гуляний появилось в социальных сетях.
Россияне и украинцы вместе веселятся в Куршевеле на фоне новостей о перемирии. Видео © tiktok/n.perepechaiev
На опубликованном видео отдыхающие веселятся под песню «На лабутенах» группы «Ленинград». В Интернете можно найти разные ролики из этого места за последние дни. Суть одна — граждане РФ и Украины вместе пьют и танцуют на столах. В одном кадре можно увидеть и флаги обеих стран.
Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что на ближайших переговорах с РФ по украинскому конфликту может обсуждаться вопрос ослабления антироссийских санкций. При этом он полагает, Россия сама поднимет этот вопрос на переговорах.
tiktok/n.perepechaiev