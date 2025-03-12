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12 марта, 15:29

Перемирие наступило? В Куршевеле украинцы и русские устроили танцы под песню группы «Ленинград»

Танцы россиян и украинцев с флагами в Куршевеле попали на видео

На французском курорте Куршевель россияне и украинцы «отметили» новости о перемирии. Видео совместных гуляний появилось в социальных сетях.

Россияне и украинцы вместе веселятся в Куршевеле на фоне новостей о перемирии. Видео © tiktok/n.perepechaiev

На опубликованном видео отдыхающие веселятся под песню «На лабутенах» группы «Ленинград». В Интернете можно найти разные ролики из этого места за последние дни. Суть одна — граждане РФ и Украины вместе пьют и танцуют на столах. В одном кадре можно увидеть и флаги обеих стран.

Зеленский считает, что «выиграл битву» на переговорах с США, где его даже не было
Зеленский считает, что «выиграл битву» на переговорах с США, где его даже не было

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что на ближайших переговорах с РФ по украинскому конфликту может обсуждаться вопрос ослабления антироссийских санкций. При этом он полагает, Россия сама поднимет этот вопрос на переговорах.

Обложка ©

tiktok/n.perepechaiev

Юрий Лысенко
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