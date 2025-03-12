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12 марта, 13:02

Рубио допустил обсуждение санкций ЕС против РФ на переговорах по Украине

На переговорах по украинскому урегулированию может быть поднят вопрос ослабления антироссийских санкций ЕС. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава Госдепа считает, что РФ сама поднимет этот вопрос, если стороны начнут переговоры.

«Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе замороженных активов [России] и так далее», — сказал дипломат журналистам.

Госсекретарь пообщался с журналистами в аэропорту Шаннон в Ирландии, где его самолёт приземлился на дозаправку по пути из Саудовской Аравии в Канаду. Там Рубио намерен провести встречу с коллегами из стран «Большой семёрки» (G7).

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Ранее сообщалось, что почти полмиллиона жителей Словакии выступили за снятие антироссийских санкций. Активисты вручили президенту страны петицию с просьбой организовать референдум по этому вопросу.

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ТАСС / АР

Никита Никонов
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