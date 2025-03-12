Госсекретарь США Рубио признал обсуждение с Киевом территориальных уступок
Встреча делегаций США и Украины в Джидде. Обложка © ТАСС / AP
На встрече представителей Вашингтона и Киева в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждался вопрос территориальных уступок со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он отметил, что Вашингтон обсуждал с Киевом уступки территории, однако большая часть встречи была посвящена вопросу формы переговорного процесса, а не конкретным условиям. Комментируя гарантии безопасности для Киева, глава Госдепа пояснил, что речь идёт скорее о сдерживании, хотя эта тема ещё будет обсуждаться.
Рубио добавил, что США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения огня и ждут ответа от неё. Дипломат также указал, что на будущих переговорах стороны обсудят санкции ЕС и замороженные активы РФ.
Напомним, накануне, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры США и Украины. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Киев согласился с предложением Вашингтона и готов объявить 30-дневное прекращение огня. В США выразили надежду, что президент РФ Владимир Путин поддержит прекращение боевых действий на территории Украины. В Кремле, комментируя предложение, призвали не забегать вперёд. Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил компромисс по Украине, который ставит под угрозу судьбы людей