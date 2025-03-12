Госсекретарь США Рубио признал обсуждение с Киевом территориальных уступок

На встрече представителей Вашингтона и Киева в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждался вопрос территориальных уступок со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что Вашингтон обсуждал с Киевом уступки территории, однако большая часть встречи была посвящена вопросу формы переговорного процесса, а не конкретным условиям. Комментируя гарантии безопасности для Киева, глава Госдепа пояснил, что речь идёт скорее о сдерживании, хотя эта тема ещё будет обсуждаться.