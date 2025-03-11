Почти полмиллиона жителей Словакии выступили за снятие антироссийских санкций
Президенту Словакии передали петицию об отмене антироссийских санкций
Активисты вручили президенту Словакии петицию с просьбой организовать референдум по вопросу отмены санкций против России, сообщил председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.
«Нас, как словацкий народ, не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырьё покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого», — сообщил общественнник.
Алекса выразил благодарность гражданам Словакии, которые поддержали петицию. Он отметил, что им удалось собрать свыше 450 тысяч подписей, хотя требовалось всего 350 тысяч. В то же время политик напомнил, что официальные органы страны должны ещё проверить подлинность собранных активистами подписей.
Ранее руководитель аппарата правительства Словакии Юрай Гедра заявлял, что голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН в поддержку принятия антироссийской резолюции по Украине было «недоразумением». При этом его слова не совпадают с утверждениями министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, который выразил поддержку резолюции, отметив, что она носит «компромиссный характер».
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