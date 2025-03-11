Почти полмиллиона жителей Словакии выступили за снятие антироссийских санкций

Активисты вручили президенту Словакии петицию с просьбой организовать референдум по вопросу отмены санкций против России, сообщил председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.

«Нас, как словацкий народ, не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырьё покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого», — сообщил общественнник.

Алекса выразил благодарность гражданам Словакии, которые поддержали петицию. Он отметил, что им удалось собрать свыше 450 тысяч подписей, хотя требовалось всего 350 тысяч. В то же время политик напомнил, что официальные органы страны должны ещё проверить подлинность собранных активистами подписей.