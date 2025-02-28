В Словакии отреклись от антироссийской резолюции по Украине
В правительстве Словакии извинились за поддержку антироссийской резолюции
Голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН в поддержку принятия антироссийской резолюции по Украине было «недоразумением», заявила руководитель аппарата правительства страны Юрай Гедра. Она принесла извинения от лица Братиславы.
«Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение», — передаёт слова Гедры словацкое издание Dennikn.
При этом его высказывание противоречит заявлениям главы словацкого МИД Юрая Бланара. Он поддержал принятие резолюции, подчеркнув, что она имеет «компромиссный характер».
Напомним, антироссийский проект резолюции по Украине был принят 24 февраля. США впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО. Содержание документа из года в год не сильно меняется – в нём говорится, что Россия должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооружённые силы с территории Украины». Соавторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. За его принятие проголосовали 93 страны. При этом США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции.
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