В Словакии отреклись от антироссийской резолюции по Украине

Напомним, антироссийский проект резолюции по Украине был принят 24 февраля. США впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО. Содержание документа из года в год не сильно меняется – в нём говорится, что Россия должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооружённые силы с территории Украины». Соавторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. За его принятие проголосовали 93 страны. При этом США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции.