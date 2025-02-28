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28 февраля, 17:09

В Словакии отреклись от антироссийской резолюции по Украине

В правительстве Словакии извинились за поддержку антироссийской резолюции

Голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН в поддержку принятия антироссийской резолюции по Украине было «недоразумением», заявила руководитель аппарата правительства страны Юрай Гедра. Она принесла извинения от лица Братиславы.

«Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение», — передаёт слова Гедры словацкое издание Dennikn.

При этом его высказывание противоречит заявлениям главы словацкого МИД Юрая Бланара. Он поддержал принятие резолюции, подчеркнув, что она имеет «компромиссный характер».

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Напомним, антироссийский проект резолюции по Украине был принят 24 февраля. США впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО. Содержание документа из года в год не сильно меняется – в нём говорится, что Россия должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооружённые силы с территории Украины». Соавторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. За его принятие проголосовали 93 страны. При этом США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krisy

Полина Никифорова
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