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Регион
25 февраля, 09:34

В Кремле приняли извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ГА ООН

Быстрая реакция президента Сербии Александра Вучича на ошибочное голосование его страны в поддержку антироссийской резолюции в Организации Объединенных Наций (ООН) была положительно воспринята в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на брифинге во вторник, подчеркнул, что Россия осознает, что это произошло из-за технической ошибки.

«Мы безусловно учли и приняли к сведению извинения Вучича. И, конечно, такая оперативная реакция главы государства, она импонирует нам», — сказал представитель Кремля.

Вучич извинился за ошибочный голос Сербии за резолюцию по Украине в ГА ООН
Вучич извинился за ошибочный голос Сербии за резолюцию по Украине в ГА ООН

Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками. Среди стран, которые поддержали демарш против Москвы, неожиданно оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич оперативно вышел на связь, извинился и пояснил, что это случилось по ошибке.

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Life.ru, © TACC / EPA

Марина Фещенко
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