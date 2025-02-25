В Кремле приняли извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ГА ООН

Быстрая реакция президента Сербии Александра Вучича на ошибочное голосование его страны в поддержку антироссийской резолюции в Организации Объединенных Наций (ООН) была положительно воспринята в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на брифинге во вторник, подчеркнул, что Россия осознает, что это произошло из-за технической ошибки.