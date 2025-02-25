В Кремле приняли извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ГА ООН
Быстрая реакция президента Сербии Александра Вучича на ошибочное голосование его страны в поддержку антироссийской резолюции в Организации Объединенных Наций (ООН) была положительно воспринята в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на брифинге во вторник, подчеркнул, что Россия осознает, что это произошло из-за технической ошибки.
«Мы безусловно учли и приняли к сведению извинения Вучича. И, конечно, такая оперативная реакция главы государства, она импонирует нам», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками. Среди стран, которые поддержали демарш против Москвы, неожиданно оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич оперативно вышел на связь, извинился и пояснил, что это случилось по ошибке.
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