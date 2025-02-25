Вучич извинился за ошибочный голос Сербии за резолюцию по Украине в ГА ООН

Делегация Сербии поддержала западную резолюцию по Украине в Генассамблее ООН по ошибке, так как должна была воздержаться. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность… Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались», — сказал президент в эфире Happy TV.

В то же время вице-премьер балканской республики Александр Вулин назвал такие действия представителей Сербии в ООН настоящим предательством, которое позорит Белград.