Зеленский считает, что «выиграл битву» на переговорах с США, где его даже не было

Переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) стали значимым шагом для Украины, несмотря на существующие неопределённости. Как сообщает Der Spiegel, возобновление помощи от США и намерение подписать соглашение по полезным ископаемым могут оказать существенное влияние на экономику и безопасность страны.

Владимир Зеленский уже выразил оптимизм относительно итогов переговоров, которые назвал «выигранной битвой». Тем не менее, в статье отмечается, что остаются вопросы по конкретным условиям и срокам реализации достигнутых соглашений.