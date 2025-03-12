Зеленский считает, что «выиграл битву» на переговорах с США, где его даже не было
Der Spiegel: Зеленский назвал переговоры с США в Джидде выигранной битвой
Переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) стали значимым шагом для Украины, несмотря на существующие неопределённости. Как сообщает Der Spiegel, возобновление помощи от США и намерение подписать соглашение по полезным ископаемым могут оказать существенное влияние на экономику и безопасность страны.
Владимир Зеленский уже выразил оптимизм относительно итогов переговоров, которые назвал «выигранной битвой». Тем не менее, в статье отмечается, что остаются вопросы по конкретным условиям и срокам реализации достигнутых соглашений.
Результаты этой встречи, полагает Der Spiegel, могут укрепить позиции Украины на международной арене и способствовать углублению сотрудничества с США, что особенно важно в условиях продолжающегося конфликта и необходимости поддержки со стороны западных союзников.
Ранее стало известно, что Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Вашингтон выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.
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