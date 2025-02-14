Фото Трампа, сделанное при его аресте, повесили у Овального кабинета

Снимок действующего президента США Дональда Трампа, сделанный во время его ареста в тюрьме штата Джорджия, теперь висит в коридоре Овального кабинета Белого дома. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Издание подчеркивает, что фотография была замечена во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг.

«Магшот президента Дональда Трампа теперь с гордостью размещен в коридоре у Овального кабинета», - отмечает журнал.

Эта знаковая фотография была сделана в августе 2023 года, более чем за год до возможного второго срока Трампа. В тот день он провел около получаса под арестом и был освобожден под залог в 200 тысяч долларов.