Фото Трампа, сделанное при его аресте, повесили у Овального кабинета
Тюремная фотография Трампа. Обложка © Fulton County Government
Снимок действующего президента США Дональда Трампа, сделанный во время его ареста в тюрьме штата Джорджия, теперь висит в коридоре Овального кабинета Белого дома. Об этом сообщает журнал Newsweek.
Издание подчеркивает, что фотография была замечена во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг.
«Магшот президента Дональда Трампа теперь с гордостью размещен в коридоре у Овального кабинета», - отмечает журнал.
Эта знаковая фотография была сделана в августе 2023 года, более чем за год до возможного второго срока Трампа. В тот день он провел около получаса под арестом и был освобожден под залог в 200 тысяч долларов.
Ранее республиканцы предложили разместить портрет Трампа на горе Рашмор рядом с известными лидерами страны прошлого — Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом.