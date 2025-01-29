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Регион
29 января, 14:18

Республиканцы предложили разместить портрет Трампа на горе Рашмор

Гора Рашмор. Фото © Wikipedia / Thomas Wolf

Гора Рашмор. Фото © Wikipedia / Thomas Wolf

Республиканцы выдвинули инициативу установить портрет нового президента США Дональда Трампа на горе Рашмор, рядом с известными лидерами страны: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом. За законопроект выступил член Палаты представителей Анна Паулина Луна. Ранее аналогичное предложение уже высказывал бывший глава предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски.

«Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать добиваться, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике!» — написала она в социальных сетях.

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Ранее военный аналитик спрогнозировал будущее США по итогам первой недели президентства Дональда Трампа. Он считает, что под руководством нового лидера Штаты столкнутся с серьёзными вызовами. По его словам, уже сейчас заметен раскол в обществе, а впереди ожидаются многочисленные судебные разбирательства, связанные с решением республиканцев отменить все гендерные идентичности, кроме мужского и женского.

Александра Мышляева
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