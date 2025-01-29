Республиканцы предложили разместить портрет Трампа на горе Рашмор

Республиканцы выдвинули инициативу установить портрет нового президента США Дональда Трампа на горе Рашмор, рядом с известными лидерами страны: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом. За законопроект выступил член Палаты представителей Анна Паулина Луна. Ранее аналогичное предложение уже высказывал бывший глава предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски.

«Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать добиваться, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике!» — написала она в социальных сетях.