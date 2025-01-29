Республиканцы предложили разместить портрет Трампа на горе Рашмор
Гора Рашмор. Фото © Wikipedia / Thomas Wolf
Республиканцы выдвинули инициативу установить портрет нового президента США Дональда Трампа на горе Рашмор, рядом с известными лидерами страны: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом. За законопроект выступил член Палаты представителей Анна Паулина Луна. Ранее аналогичное предложение уже высказывал бывший глава предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски.
«Его выдающиеся достижения для нашей страны и успехи, которых он будет продолжать добиваться, заслуживают высочайшего признания и уважения на этом знаковом национальном памятнике!» — написала она в социальных сетях.
Ранее военный аналитик спрогнозировал будущее США по итогам первой недели президентства Дональда Трампа. Он считает, что под руководством нового лидера Штаты столкнутся с серьёзными вызовами. По его словам, уже сейчас заметен раскол в обществе, а впереди ожидаются многочисленные судебные разбирательства, связанные с решением республиканцев отменить все гендерные идентичности, кроме мужского и женского.