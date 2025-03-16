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16 марта, 13:52

Уиткофф: Встреча с Путиным длилась 3-4 часа и была позитивной

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла успешно и заняла 3-4 часа. Он охарактеризовал её как положительную.

«Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то 3 — 4 часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях (украинского конфликта. — Прим. Life.ru). Именно так я бы её описал», — сказал он в интервью CNN.

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Напомним, что Стив Уиткофф приехал в Москву 13 марта. Он встретился с главой РФ, и через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщили в Кремле. По словам политолога, через него российский лидер озвучил хозяину Белого дома условия перемирия.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Александра Мышляева
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