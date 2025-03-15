«Больные дегенераты»: Трамп опроверг слухи о долгом ожидании Уиткоффа встречи с Путиным
Трамп опроверг слухи о том, что Уиткофф ждал встречи с Путиным несколько часов
Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф несколько часов ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Хозяин Белого дома отметил, что никакого ожидания не было, а фейковые новости являются попыткой нанести унижение.
«Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? <..> Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», — написал республиканец в социальной сети Truth Social.
Американский лидер рассказал, что с российскими представителями проходили и другие встречи, которые оказались «очень продуктивными». Трамп отметил позитивные признаки диалога.
Напомнил, что ранее появилась информация, будто спецпосланник президента США восемь часов ждал, пока Путин наобщается с Александром Лукашенко. Журналисты Sky News сообщали, что задержка могла быть связана с визитом в Москву президента Белоруссии. Они также считали, что одновременный визит Лукашенко и Уиткоффа мог быть частью стратегии президента РФ, который «не любит, когда ему указывают, что делать».
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