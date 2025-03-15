«Больные дегенераты»: Трамп опроверг слухи о долгом ожидании Уиткоффа встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф несколько часов ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Хозяин Белого дома отметил, что никакого ожидания не было, а фейковые новости являются попыткой нанести унижение.

«Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? <..> Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», — написал республиканец в социальной сети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что с российскими представителями проходили и другие встречи, которые оказались «очень продуктивными». Трамп отметил позитивные признаки диалога.