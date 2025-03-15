Политолог раскрыл содержание конверта Путина, который Трампу отвёз спецпосланник Уиткофф

Президент России Владимир Путин мог передать американскому коллеге Дональду Трампу конверт с условиями прекращения огня на Украине через спецпосланника Стива Уиткоффа. Такой вариант допустил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Подозреваю, что послание, которое везёт Уиткофф, носит прагматичный характер. Конечно, было бы здорово сделать приятно Дональду Трампу, чтобы он себе поставил галочку за то, что помирил Россию и Украину. Но, к сожалению, дела так просто не делаются», — заявил политолог «Радио 1».