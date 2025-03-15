Трамп сообщил о «хороших ответах» от России и Украины по перемирию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация Белого дома получила положительную реакцию от Москвы и Киева на инициативу о перемирии. Об этом он заявил во время выступления в Минюсте.

«Мы хотим добиться остановки огня. Теперь от России. И у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов», — отметил политик.