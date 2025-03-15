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Регион
14 марта, 21:19

Трамп сообщил о «хороших ответах» от России и Украины по перемирию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация Белого дома получила положительную реакцию от Москвы и Киева на инициативу о перемирии. Об этом он заявил во время выступления в Минюсте.

«Мы хотим добиться остановки огня. Теперь от России. И у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов», — отметил политик.

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Напомним, 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин сообщил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с нюансами. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации.

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Flickr / Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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