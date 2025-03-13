Путин: Украине выгодно временное перемирие для перевооружения и мобилизации
Украине выгодно добиться временного перемирия на фоне того, что все военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области заблокированы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Если в ближайшие дни произойдёт физическое блокирование [ВСУ в Курской области], то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», — указал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.
Путин добавил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию.
В ходе переговоров Владимир Путин также заявил, что Россия согласна прекратить боевые действия на Украине, но есть нюансы. Об этих моментах, вероятно, пойдёт речь на встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Также Путин отметил, что Киев должен был просить американцев о прекращении огня гораздо раньше. По его словам, это решение может быть неискренним.
Life.ru