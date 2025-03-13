Путин: Украине выгодно временное перемирие для перевооружения и мобилизации

«Если в ближайшие дни произойдёт физическое блокирование [ВСУ в Курской области], то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», — указал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.