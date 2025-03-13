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Регион
13 марта, 16:35

Лукашенко: На переговорах Киеву следует учесть актуальную ситуацию «на земле»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что украинцы, возвращаясь к переговорам спустя три года, должны понимать, что ситуация «на земле» изменилась. Его заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Много времени прошло, условия изменились, и ситуация на земле изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы многому научились за это время, будем делать из этого соответствующие выводы», — заявил Лукашенко.

Он напомнил о предложении Путина о переговорах с Украиной. Однако, по словам белорусского лидера, украинцы должны понимать, что прошло три года, поэтому нужно учитывать ситуацию «на земле».

Ранее Путин оценил готовность Киева к прекращению огня. Российский лидер убеждён в том, что Украина должна была просить американцев о перемирии. По его словам, это следует из ситуации на фронте.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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