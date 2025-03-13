Путин оценил готовность Киева к прекращению огня

Президент России Владимир Путин убеждён в том, что Украина должна была просить американцев о прекращении огня. По словам главы государства, это следует из ситуации на фронте. Президент отметил, что решение Киева пойти на прекращение огня выглядит как принятое под давлением США и может быть неискренним.

«Вы знаете, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убеждён абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.