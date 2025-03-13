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13 марта, 04:56

Кимаковский: Весь мир увидел, что Зеленского можно «прогнуть»

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что весь мир увидел, что Владимира Зеленского можно «прогнуть». Он отметил, что в рамках переговорного процесса было «покаянное» письмо главы киевского режима Дональду Трампу, а в Саудовской Аравии украинскую делегацию «прогнули» под нужное Вашингтону решение.

«Киев показал готовность практически на всё, что скажут их патроны из США», — подчеркнул он в эфире радио «Комсомольская правда».

Кимаковский также сообщил, что в некоторых частях ВСУ растёт недовольство Зеленским, и ходят слухи о возможном походе военных на Киев.

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Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины, продлившиеся девять часов. По их завершению стороны сделали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

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Х / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Артём Гапоненко
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