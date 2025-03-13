Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что весь мир увидел, что Владимира Зеленского можно «прогнуть». Он отметил, что в рамках переговорного процесса было «покаянное» письмо главы киевского режима Дональду Трампу, а в Саудовской Аравии украинскую делегацию «прогнули» под нужное Вашингтону решение.

«Киев показал готовность практически на всё, что скажут их патроны из США», — подчеркнул он в эфире радио «Комсомольская правда».

Кимаковский также сообщил, что в некоторых частях ВСУ растёт недовольство Зеленским, и ходят слухи о возможном походе военных на Киев.