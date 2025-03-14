«Должны стоять на своём»: Экс-премьер раскрыл, почему РФ не уступит США в вопросе Украины

США понимают, почему Россия скептически отнеслась к предложению о перемирии на Украине, поэтому РФ должна продавливать свою позицию. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщил экс-премьер Сергей Степашин.

«Зная в какой-то степени американцев - могу подтвердить: они понимают жёсткую позицию России. Так что, мы должны стоять на своём», — сказал он.