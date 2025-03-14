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Регион
14 марта, 17:25

«Должны стоять на своём»: Экс-премьер раскрыл, почему РФ не уступит США в вопросе Украины

Степашин: США понимают позицию РФ по перемирию, поэтому надо стоять на своём

США понимают, почему Россия скептически отнеслась к предложению о перемирии на Украине, поэтому РФ должна продавливать свою позицию. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщил экс-премьер Сергей Степашин.

«Зная в какой-то степени американцев - могу подтвердить: они понимают жёсткую позицию России. Так что, мы должны стоять на своём», — сказал он.

Степашин добавил, что президенту РФ Владимиру Путину удалось в понятной форме донести позицию Москвы до Вашингтона.

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Напомним, что Путин заявил о готовности РФ к перемирию, но с некоторыми нюансами. Глава государства отметил, что Россия приемлет лишь ту сделку, которая приведёт к долгосрочному миру. Тревожность Москвы связана с тем, что Киев вполне мог бы использовать 30 дней перемирия, чтобы накопить оружия и набрать в армию солдат.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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