Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 20:08

«Пошёл на хитрость»: На Украине раскрыли план Зеленского с перемирием

Медведчук: Зеленский хочет столкнуть РФ и США при помощи хитрости с перемирием

Согласие Владимира Зеленского на предложение США временно прекратить боевые действия является лишь хитрым ходом бывшего комика, который планирует использовать ситуацию в своих интересах. Об этом заявил экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошёл на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — говорится в заявлении политика.

Медведчук напомнил, что украинские власти не раз демонстрировали неспособность соблюдать договорённости. По его словам, после событий 2014 года в Донбассе неоднократно объявлялись режимы прекращения огня, однако они постоянно нарушались ВСУ.

Кроме того, Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны коллективного Запада и теперь имеет все основания не доверять его заявлениям. Именно поэтому любые договорённости о прекращении огня останутся пустыми словами, если не будут обеспечены надёжные гарантии их выполнения, заключил Медведчук.

«Ещё одно Минское соглашение?»: На Западе раскрыли цель месячного перемирия на Украине
«Ещё одно Минское соглашение?»: На Западе раскрыли цель месячного перемирия на Украине

Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин тоже согласился на перемирие, но с одним нюансом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Виктор Медведчук
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar