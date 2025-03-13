«Ещё одно Минское соглашение?»: На Западе раскрыли цель месячного перемирия на Украине
Профессор Дизен: США и Европа воспользуются перемирием для вооружения ВСУ
На Западе раскрыли, зачем нужно 30-дневное перемирие на Украине. Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что США и Евросоюз воспользуются этим обстоятельством, чтобы вооружить украинскую армию.
«Прекращение огня без политического урегулирования — ещё одно Минское соглашение? <...> Перемирие не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений», — следует из статьи профессора, опубликованной на Substack.
По мнению эксперта, временное прекращение огня на Украине может предоставить Великобритании возможность укрепить своё военное присутствие в регионе, в частности, разместить свои войска на территории Незалежной. Дизен уверен, что на это указывают заявления Лондона.
Тем временем президент России Владимир Путин также опасается перевооружения и мобилизации на Украине за время 30-дневного перемирия. Глава государства считает, что Киеву выгодно добиться временного прекращения огня на фоне того, что все солдаты ВСУ заблокированы в Курской области. Президент также не исключает, что украинская сторона может использовать перемирие для получения дополнительного вооружения от стран Запада.
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