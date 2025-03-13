На Западе раскрыли, зачем нужно 30-дневное перемирие на Украине. Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что США и Евросоюз воспользуются этим обстоятельством, чтобы вооружить украинскую армию.

«Прекращение огня без политического урегулирования — ещё одно Минское соглашение? <...> Перемирие не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений», — следует из статьи профессора, опубликованной на Substack.

По мнению эксперта, временное прекращение огня на Украине может предоставить Великобритании возможность укрепить своё военное присутствие в регионе, в частности, разместить свои войска на территории Незалежной. Дизен уверен, что на это указывают заявления Лондона.