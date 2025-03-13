Путин перечислил вопросы к предложению о возможном 30-дневном перемирии с Киевом
Путин спросил о том, кто будет отвечать за приказ о прекращении огня на Украине
Президент РФ Владимир Путин задал вопросы о контроле действий Украины во время предлагаемого 30-дневного перемирия. По словам главы государства, существуют некоторые нюансы.
«В чём они [нюансы] заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» — подчеркнул Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава государства также указал на то, как будут использоваться предлагаемые 30 суток прекращения огня. Путин поинтересовался, продолжится ли в эти дни принудительная мобилизация на Украине и будет ли туда поставляться оружие. Глава государства также спросил, нужно ли временное перемирие для того, чтобы мобилизованные вновь прошли подготовку. Если этого ничего не будет происходить, то возникает другой вопрос, отметил российский лидер.
«Как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно – это всё серьёзные вопросы», — поинтересовался Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что РФ согласна прекратить боевые действия на Украине, однако подчеркнул, что «есть нюансы», без которых этого достичь невозможно. О таких «нюансах», по-видимому, пойдёт речь на встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Кроме того, Путин выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за внимание к урегулированию на Украине.
Life.ru