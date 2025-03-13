Путин перечислил вопросы к предложению о возможном 30-дневном перемирии с Киевом

Президент РФ Владимир Путин задал вопросы о контроле действий Украины во время предлагаемого 30-дневного перемирия. По словам главы государства, существуют некоторые нюансы.

«В чём они [нюансы] заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» — подчеркнул Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства также указал на то, как будут использоваться предлагаемые 30 суток прекращения огня. Путин поинтересовался, продолжится ли в эти дни принудительная мобилизация на Украине и будет ли туда поставляться оружие. Глава государства также спросил, нужно ли временное перемирие для того, чтобы мобилизованные вновь прошли подготовку. Если этого ничего не будет происходить, то возникает другой вопрос, отметил российский лидер.