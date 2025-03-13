Путин выразил благодарность Трампу за внимание к урегулированию на Украине
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Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за его активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.
«Хочу начать с благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу, за его значительное внимание к вопросам, связанным с урегулированием», — отметил российский лидер.
Life.ru уже сообщал, вечером в четверг, 13 марта, у президента России Владимира Путина запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Если верить журналисту Андрею Колесникову, она состоится после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.