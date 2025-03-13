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13 марта, 16:02

Путин выразил благодарность Трампу за внимание к урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за его активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.

«Хочу начать с благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу, за его значительное внимание к вопросам, связанным с урегулированием», — отметил российский лидер.

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Life.ru уже сообщал, вечером в четверг, 13 марта, у президента России Владимира Путина запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Если верить журналисту Андрею Колесникову, она состоится после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Марина Фещенко
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