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13 марта, 16:08

Путин хочет созвониться с Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине

Президент России Владимир Путин высказал намерение переговорить с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения идеи 30-дневного перемирия на Украине. Речь об этом зашла на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.

Сама инициатива о перемирии, по мнению российского лидера, является правильной, и Москва, безусловно, её поддерживает. Однако есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, в том числе, с американской стороной.

«Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал глава государства.

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Путин выразил благодарность Трампу за внимание к урегулированию на Украине

Ранее Путин заявил, что Россия согласна прекратить боевые действия на Украине, однако подчеркнул, что «есть нюансы», без которых этого достичь невозможно. О таких «нюансах», по-видимому, пойдёт речь на встрече российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Утикоффом. Если верить журналисту Андрею Колесникову, она состоится после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Life.ru

Марина Фещенко
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