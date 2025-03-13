Путин хочет созвониться с Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине

Президент России Владимир Путин высказал намерение переговорить с американским лидером Дональдом Трампом для обсуждения идеи 30-дневного перемирия на Украине. Речь об этом зашла на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта.

Сама инициатива о перемирии, по мнению российского лидера, является правильной, и Москва, безусловно, её поддерживает. Однако есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, в том числе, с американской стороной.

«Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал глава государства.