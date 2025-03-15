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14 марта, 23:14

Спецпосланник Трампа восемь часов ждал, пока Путин наобщается с Лукашенко

Sky News: Спецпосланник Трампа ждал встречи с Путиным в Москве восемь часов

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф провёл в Москве более 12 часов, причём восемь из них ему пришлось ждать встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты Sky News.

По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он приехал в Россию одновременно с Уиткоффом и несколько часов провёл в компании Путина.

В Sky News считают, что одновременный визит Лукашенко и Уиткоффа мог быть частью стратегии Путина. Якобы российский лидер не любит, когда ему указывают, что делать.

Самолёт со спецпосланником Трампа Уиткоффом покинул Москву
Самолёт со спецпосланником Трампа Уиткоффом покинул Москву

Напомним, что Стив Уиткофф посетил Москву 13 марта. После его встречи с Путиным в аккаунте президента США появилось сообщение с просьбой «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области.

Антон Голыбин
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