Спецпосланник Трампа восемь часов ждал, пока Путин наобщается с Лукашенко

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф провёл в Москве более 12 часов, причём восемь из них ему пришлось ждать встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты Sky News.

По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он приехал в Россию одновременно с Уиткоффом и несколько часов провёл в компании Путина.

В Sky News считают, что одновременный визит Лукашенко и Уиткоффа мог быть частью стратегии Путина. Якобы российский лидер не любит, когда ему указывают, что делать.