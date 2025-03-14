Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его пощадить «полностью окружённую» в Курской области группировку ВСУ. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. В Кремле пока не комментировали детали разговора и не подтверждали сам факт беседы двух президентов.

«В этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина сохранить им жизни», — проинформировал Трамп.