Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 13:46

Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chip Somodevilla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его пощадить «полностью окружённую» в Курской области группировку ВСУ. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. В Кремле пока не комментировали детали разговора и не подтверждали сам факт беседы двух президентов.

«В этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина сохранить им жизни», — проинформировал Трамп.

Кадыров: Лучший выбор у бойцов ВСУ в Судже сейчас — это сдаться в плен
Кадыров: Лучший выбор у бойцов ВСУ в Судже сейчас — это сдаться в плен

Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем Российской Армии. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • ВСУ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar