Трамп попросил Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области
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Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его пощадить «полностью окружённую» в Курской области группировку ВСУ. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. В Кремле пока не комментировали детали разговора и не подтверждали сам факт беседы двух президентов.
«В этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина сохранить им жизни», — проинформировал Трамп.
Напомним, что накануне вечером президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем Российской Армии. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.