Кадыров: Лучший выбор у бойцов ВСУ в Судже сейчас — это сдаться в плен
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал оставшихся солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области сдаваться в плен. В своем Telegram-канале он отметил, что это поможет спасти жизни украинских военнослужащих.
Кадыров подчеркнул, что лучше жить в мире и согласии с Россией, чем продолжать военные действия. Он также добавил, что исход конфликта уже предопределен — любой враг и агрессор в конечном итоге потерпит поражение.
В качестве иллюстрации он рассказал историю украинского солдата Виктора, который, отступая в Суджанском районе, наткнулся на мину и получил ранения. По словам Кадырова, мужчину нашли и оказали помощь российские связисты.
Ранее президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.
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