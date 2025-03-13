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13 марта, 16:11

«Выйти никто не сможет»: Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области

Путин: Группировка ВСУ в Курской области находится в полной изоляции

Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье находится в полной изоляции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«Управление войсками ВСУ внутри этой зоны [курского приграничья] утрачено, и если на первых этапах буквально неделю назад, украинские военные пытались выходить небольшими группами — теперь это невозможно. Они пытаются выходить по два-три человека. Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет»», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.

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Напомним, что 13 марта Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что на зачистку Суджи потребуется около десяти дней, российские военные «зажали» город.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Дарья Нарыкова
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