«Выйти никто не сможет»: Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области

Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье находится в полной изоляции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«Управление войсками ВСУ внутри этой зоны [курского приграничья] утрачено, и если на первых этапах буквально неделю назад, украинские военные пытались выходить небольшими группами — теперь это невозможно. Они пытаются выходить по два-три человека. Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет»», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.